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Дело об убийстве певца Игоря Талькова поступило в петербургский суд

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

«Материалы переданы судье», - говорится в сообщении.

Фигурант дела - директор Талькова Валерий Шляфман. Ему заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, а также покушение на такое убийство (ч.2 ст.15 - п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР).

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге Шляфман из неприязни к представителю певицы Азизы Игорю Малахову, которая возникла из-за очередности выступления на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

Как сообщает «Интерфакс», в 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого. В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно заключил его под стражу под стражу.

8 июня Следственный комитет РФ заявил об окончании расследования дела об убийстве Талькова. Позже в генпрокуратуре уточнили, что дело суд рассмотрит заочно.