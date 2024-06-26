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Названы три самых полезных сухофрукта

Завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал, какие сухофрукты приносят организму наибольшую пользу и чем опасен их переедание.

«По результатам многочисленных исследований наиболее полезными сухофруктами признаны изюм, инжир, чернослив. Сухофрукты, высушенные без добавленного сахара, — концентрированный источник питательных веществ и клетчатки. Чернослив признан очень полезным продуктом для нормальной работы кишечника. Чернослив и курага содержат помимо клетчатки еще и пребиотик сорбит, который обладает послабляющим действием. Все это лежит в основе профилактики рака кишечника», — пояснил Куликов.

По словам специалиста, сухофрукты содержат большое количество клетчатки и биоактивные соединения — полифенолы. Это антиоксиданты, которые могут положительно влиять на кровеносные сосуды, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, а также снижать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, пишет РИА Новости.

«Рекомендуемая норма потребления сухофруктов — не более 250–300 граммов в сутки, а лучше 150-200 граммов», — отметил эксперт.

Он добавил, что избыток сухофруктов в рационе сухофруктов может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и привести к газообразованию, вздутию и диарее.