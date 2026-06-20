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Умер режиссер ситкома «Друзья» 

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Режиссер американских сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз умер в возрасте 85 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена.

«В пятницу скончался Джеймс Берроуз — мастер телевизионного ситкома, определивший облик этого жанра», — говорится в публикации.

Газета пишет, что Берроуз завоевал репутацию «Стивена Спилберга ситкомов», получив 11 премий  «Эмми» и 47 номинаций за карьеру, охватившую пять десятилетий. Он выступил режиссером культовых ситкомов «Веселая компания», «Такси», «Друзья», «Теория большого взрыва», пишет РИА Новости.

Агент Берроуза Рик Розен подтвердил смерть режиссера, однако не уточнил ее место и причину.

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