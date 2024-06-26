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Врач предупредила об опасности употребления гречки в вечернее время

Гречка содержит много витаминов и полезных микроэлементов, стимулирует работу кишечника, улучшает желчеобразование, однако не стоит злоупотреблять ей в вечернее время людям с заболеваниями ЖКТ, так как это может спровоцировать спазм и вздутие, рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

«Про пользу сначала скажем – это полностью её компоненты, потому что по своему составу она содержит довольно много витаминов, микроэлементов, которые, собственно, и делают её ценным продуктом. Нерастворимые пищевые волокна, которые входят в её состав, стимулируют перистальтику кишечника. Это особенно полезно детям, людям пожилого возраста, чтобы регулярно кишечник очищать. Плюс способствует размножению микроорганизмов полезных, которые наш кишечник населяют», - отметила Регина Николаева.

По словам врача, кислоты, которые находятся в составе гречки, в сочетании с имеющимися в ней микроэлементами могут способствовать улучшению желчеобразования и выработке панкреатического сока поджелудочной железой.

Однако стоит быть осторожнее людям, у которых имеются проблемы с пищеварением, хронические заболевания в обострении, пишет РИА Новости. У таких людей злоупотребление гречкой в вечернее время может спровоцировать спазм, повышенное газообразование, вздутие, что не будет способствовать хорошему сну.

При этом нет строгих противопоказаний к употреблению гречки, но людям с некоторыми категориями заболеваний, такими как аллергия, проблемы с ЖКТ, следует быть с ней более внимательными, резюмировала Регина Николаева.