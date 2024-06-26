В России и мире

Всемирный день борьбы с бешенством отмечают 28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day), или Всемирный день борьбы с бешенством, учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства (Global Alliance for Rabies Control) и ежегодно отмечается 28 сентября, начиная с 2007 года, при поддержке множества здравоохранительных организаций.

Этот День призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. А дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

Бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, является неизлечимой болезнью. Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного.

Заражение человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается, пишет calend.ru.

Среди инфекционных болезней бешенство (другое название — гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности (если в первые же часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, он неминуемо погибнет). По данным альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире 59 тысяч человек умирает от бешенства — или, в среднем, один человек каждые 9 минут, и почти половину ее жертв составляют дети.

В России ситуация по бешенству тоже неблагоприятна: отмечается тенденция к росту числа регионов, подверженных эпидемиям этой болезни среди животных. Всего же в мире бешенство встречается более чем в 150 странах.

Между тем, сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход. Согласно статистике, ежегодно такие вакцины получают более 15 миллионов людей. Однако из-за высокой стоимости лекарство недоступно жителям многих развивающихся стран.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против бешенства, проходят повсеместно. Специалисты разных стран информируют людей о последствиях бешенства у человека и животных; рассказывают, насколько легко его предупреждать и как искоренить это заболевание среди людей, ведя борьбу с его возбудителем среди животных. Также к этому Дню традиционно приурочены научные симпозиумы и конференции, посвященные борьбе с бешенством, и благотворительные мероприятия по сбору средств на вакцинацию животных.