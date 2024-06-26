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В аэропорту Пулково Россельхознадзор с начала года проверил почти 3400 животных

С начала 2024 года инспекторы Россельхознадзора проверили 3387 собак и кошек в аэропорту Пулково, рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

После успешного прохождения контроля за границу отправились 2056 собак и 1331 кошка. Самыми популярными направлениями для путешествий с питомцами стали Турция, Грузия, Сербия, Узбекистан, Армения и Абхазия.

Кроме кошек и собак, также часто перемещаются птицы, африканские ежи, шиншиллы и морские свинки.

Галина Леонова подчеркнула, что при своевременном выполнении всех ветеринарных правил проблем с подготовкой питомца к путешествию не возникнет.