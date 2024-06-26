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В России и мире

Инфляция в России начнет снижаться не раньше весны 2025-го

24.11.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, говорила, что сейчас экономика страны находится в переломной точке: хотя рост цен и незначительно замедлился (до 8,5% в октябре), пока это не устойчивый процесс. На инфляцию давят санкции, которые удорожают импорт, дефицит кадров, из-за чего опережающе растут зарплаты и заложенное в бюджет увеличение тарифов на ЖКХ и перевозки. Высокая ключевая ставка сейчас единственный фактор, способный замедлить рост цен, считают эксперты. Однако ее действие отражается на экономике с лагом в два–три квартала. Именно к весне будет видна реакция на ужесточение политики ЦБ, которое началось летом 2024-го.

Устойчивое снижение инфляции начнется не ранее II квартала 2025-го, считают семь из двенадцати опрошенных «Известиями» экспертов и участников рынка. При этом трое из специалистов полагают, что это произойдет лишь во втором полугодии. Еще двое аналитиков указали на то, что рост цен уже стал замедляться, пишут Известия

«Инфляция действительно постепенно снижается с пика июля 2024 года (с 9,1%) до 8,5% в октябре. Но этот тренд пока что неустойчивый. Также на высоком уровне остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса, что не позволяет с уверенностью говорить о снижении рисков», — уверен управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Экономика находится на определенном «инфляционном плато», подчеркнул он.

Экономика сейчас находится в переломной точке, заявляла на заседании в Госдуме 19 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, сегодняшние позитивные процессы с некоторым лагом приведут к замедлению текущей инфляции, а затем будет виден и перелом в годовых показателях.

Впрочем, по данным доклада Банка России о «Динамике потребительских цен», в октябре инфляция замедлилась в связи со снижением стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Но в то же время большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу.

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция по итогам 2024-го ожидается на уровне 8–8,5% годовых. При этом некоторые эксперты полагают, что цифра может быть выше. Рост цен может достичь 9,2–9,4% в декабре, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Оценки опрошенных экспертов относительно сроков снижения инфляции в основном не так оптимистичны: они считают, что устойчивый тренд будет виден позднее, как минимум во II квартале 2025-го. Сейчас слишком много факторов, которые давят на цены.

Теги: #инфляция #экономика #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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