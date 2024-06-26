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Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран

Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

«Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины «на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков».

«Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%», - добавили в министерстве.

Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.

«Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран», - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, пишет РИА Новости.