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На Земле началась слабая магнитная буря класса G1

На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц», — написал он.

По прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь, пишет РИА Новости.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.