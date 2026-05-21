 
В России и мире

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

0

Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Видео: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

К участию в учениях привлекли ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Цели учений: совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника, проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии, практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению, а также оценка способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению.

В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации.

Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц ВВСТ, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь — ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026