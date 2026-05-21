ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

К участию в учениях привлекли ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Цели учений: совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника, проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии, практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению, а также оценка способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению.

В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации.

Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц ВВСТ, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь — ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.