Миллиардер Михаил Смирнов разбился на мотоцикле в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 53-летний миллиардер Михаил Смирнов, экс-совладелец «Балтийской топливной компании» (БТК). Бизнесмен не справился с управлением мотоцикла Triumph Bonneville Т120, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval. Смерть наступила до приезда медиков.

Фото: Telegram-канал Mash на Мойке / Мотосолидарность ДТП / VK

Трагедия произошла днем 20 мая на 49-м километре автодороги Пески — Сосново — Подгорье в поселке Мичуринское. То, что погибшим является миллиардер Михаил Смирнов, стало известно сегодня, 21 мая, утром. По информации полиции, байкер не справился с управлением на изгибе дороги. Михаил Смирнов был в полной мотоциклетной экипировке, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Михаил Смирнов — крупный петербургский предприниматель, ключевой фигурой в бизнесе которого была группа «Балтийская топливная компания» (БТК) — один из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада, специализирующийся на заправке судов топливом в портах.

За последние два года Михаил Смирнов 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, причем в 18 случаях — за превышение скорости. Кроме того, у погибшего мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение нужной категории, пишет «Газета.ru».

