Над Тверской областью за ночь отразили атаку 29 БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 29 беспилотных летательных аппаратов над территорией Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.
«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Тверской области.
Ранее глава региона сообщал, что дежурные силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Торопецком муниципальном округе и в районе Андреаполя. Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области, пишет ТАСС.