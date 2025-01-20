Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»
Итоги 2024 Псковские медиа
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Обследования без очередей и хамства
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Платное лечение
100 самых Влиятельных псковичей
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Банная церемония «Русские напевы»
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё В России и мире 20.01.2025 16:060 Тайную королевскую сокровищницу обнаружили в Вильнюсском соборе 29.01.2025 08:390 Над Тверской областью за ночь отразили атаку 29 БПЛА 28.01.2025 20:590 Путин заявил, что готов выделить людей для переговоров с Зеленским 28.01.2025 12:110 Трамп заявил о заинтересованности Microsoft в покупке TikTok 28.01.2025 10:570 Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом «Северных потоков» 28.01.2025 09:200 «Роскосмос» и NASA продолжат сотрудничество в рамках программы МКС
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 23.01.2025 13:170 Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье 25.01.2025 14:030 Интерактив: Неубранная почта на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Над Тверской областью за ночь отразили атаку 29 БПЛА

29.01.2025 08:39|ПсковКомментариев: 0

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 29 беспилотных летательных аппаратов над территорией Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Тверской области.

Ранее глава региона сообщал, что дежурные силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Торопецком муниципальном округе и в районе Андреаполя. Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области, пишет ТАСС.

Теги: #БПЛА
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 39 человек
29.01.2025, 08:450 Владимир Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским 29.01.2025, 08:400 Доходы бюджета от утильсбора превысили 1 трлн рублей 29.01.2025, 08:390 Над Тверской областью за ночь отразили атаку 29 БПЛА 29.01.2025, 08:260 Рейс из Белграда кружил ночью над Псковской областью перед посадкой в Пулково
29.01.2025, 08:200 В великолукских медкабинетах школ и садиков нашли просроченное оборудование 29.01.2025, 08:000 В 20 регионах России инфляция составила 10% 29.01.2025, 07:300 Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании дорог в Великих Луках 29.01.2025, 07:010 Новый год по лунному календарю отмечают 29 января
28.01.2025, 22:000 Юрист рассказал, кому грозит выселение из муниципальной квартиры 28.01.2025, 21:550 Грузовикам и тракторам запретили ездить по дорогам в Куньинском районе 28.01.2025, 21:400 Продолжается розыск великолучанина в черной кофте с капюшоном 28.01.2025, 21:370 Путин призвал «открыть небо» для гражданских БПЛА
28.01.2025, 21:290 Корабли Финляндии и Эстонии отслеживают передвижение танкера «Псков» в Балтийском море 28.01.2025, 21:230 Митрополит Матфей вручил благодарственное письмо заместителю генерального директора «Аэрофлот» 28.01.2025, 21:200 В Госдуму внесут пакет законопроектов об иноагенстких штрафах 28.01.2025, 21:190 Судебные приставы Псковской области взыскали более 8,4 млн рублей с пьяных водителей
28.01.2025, 21:000 Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России 28.01.2025, 20:590 Путин заявил, что готов выделить людей для переговоров с Зеленским 28.01.2025, 20:510 Два стеклопакета пробили пулей из пистолета в ФАПе в псковской деревне Дуброво 28.01.2025, 20:460 Врачебная амбулатория появится рядом со школой в деревне Родина Псковского района 
28.01.2025, 20:400 Президент призвал пересадить чиновников на российские автомобили 28.01.2025, 20:380 Более 11 млрд рублей выделили Псковской области из федерального бюджета 28.01.2025, 20:200 Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования 28.01.2025, 20:000 Великолукским заключенным разъяснили положения федерального закона о пробации
28.01.2025, 19:540 Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская вернулась в обитель 28.01.2025, 19:510 Житель Печор попросил помочь в обновлении музыкальных инструментов для школы искусств 28.01.2025, 19:420 ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Некрасова в Пскове 28.01.2025, 19:400 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил. ВИДЕО
28.01.2025, 19:200 Делегация Псковской области приняла участие в Международной конференции волонтерских организаций 28.01.2025, 19:000 Житель Псковского района лишен свободы за уклонение от надзора 28.01.2025, 18:400 «Кузница»: Евгений Панферов о реорганизации, успехах и планах псковской областной больницы. ВИДЕО 28.01.2025, 18:200 Итоги конкурса творческих работ «Моя семья» подвели в Псковской области
28.01.2025, 17:580 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Псковскую область летом 28.01.2025, 17:501 Руководителя «Мальской долины» наградили в правительстве России 28.01.2025, 17:440 Обвиняемому в приготовлении пищи на Вечном огне в Пскове белорусу продлили арест 28.01.2025, 17:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 января
28.01.2025, 17:350 «В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области. ВИДЕО 28.01.2025, 17:260 Сократить численность персонала в 2025 году планируют 21% компаний СЗФО — опрос  28.01.2025, 17:220 В школьную программу вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры» 28.01.2025, 17:180 Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%
28.01.2025, 17:180 Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО 28.01.2025, 17:110 В Пскове побит температурный рекорд 2020 года 28.01.2025, 17:080 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил 28.01.2025, 17:021 Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове
28.01.2025, 16:570 До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 29 января 28.01.2025, 16:470 Случаи свиного гриппа продолжают фиксировать в Псковской области 28.01.2025, 16:450 Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня 28.01.2025, 16:320 Свыше 3 тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области на прошлой неделе
28.01.2025, 16:220 Мужчина упал под колеса автомобиля на остановке «Торговый центр» в Пскове 28.01.2025, 16:090 Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов 28.01.2025, 15:590 К мемориалу бойцам спецоперации возложили цветы руководители региона 28.01.2025, 15:540 Библиотеку в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть 20 февраля
28.01.2025, 15:430 Более 200 человек побывали в Пушкинском заповеднике в рамках акции «Музейная неделя» 28.01.2025, 15:400 ДТП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Юбилейной в Пскове 28.01.2025, 15:380 Евгений Панферов: Мы вынуждены привлекать специалистов извне 28.01.2025, 15:300 «Дневной дозор»: Как бороться с несанкционированными свалками?
28.01.2025, 15:290 Донорская акция проходит в Псковской области под эгидой Союзмаша 28.01.2025, 15:240 Андрей Козлов: Некоторые люди все еще выбрасывают мусор, где попало  28.01.2025, 15:100 Краткий задачник для нового «мусорного» регоператора 28.01.2025, 15:080 Состояние единственного выжившего в ДТП в Гдове остается без изменений
28.01.2025, 14:570 Евгений Панферов: Уведомления о сокращениях, которые получили сотрудники двух псковских отделений, - это юридическая процедура 28.01.2025, 14:500 Роспотребнадзор в очередной раз выявил фантомное производство ядовитой омывайки в Пушкинских Горах 28.01.2025, 14:430 Официальный патриот 28.01.2025, 14:400 Ремонт морга в псковской областной больнице планируют закончить весной
28.01.2025, 14:330 Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках 28.01.2025, 14:200 ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП 28.01.2025, 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 28.01.2025, 14:001 Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана
28.01.2025, 13:520 Три причины создать портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций назвал Антон Дымов 28.01.2025, 13:470 Температурный рекорд был побит в Пскове 28.01.2025, 13:440 Псковичи обеспокоены реорганизацией отделений в областной и городской больницах 28.01.2025, 13:280 Год защитника Отечества торжественно открыли в Псковской области
28.01.2025, 13:190 Присоединиться к онлайн-акции «Жизнь в нас» предлагают псковичам 28.01.2025, 13:100 В 2025 году газификация в регионе будет проходить равномерно — Антон Дымов 28.01.2025, 13:080 Студенты псковского колледжа познакомились с новинками короткометражного кино 28.01.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о реорганизации, успехах и планах Псковской областной больницы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru