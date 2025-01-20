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Новый перечень специальностей разрабатывает Минобрнауки

Минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны, заявил глава министерства Валерий Фальков.

«Вместе с университетами и сообществом работодателей разрабатываем новый перечень специальностей, отвечающий вызовам технологического лидерства», - сказал министр на заседании совета по науке и образованию.

Он отметил, что появляются принципиально новые запросы на специалистов, поэтому поэтому необходимо отвечать новыми программами.

«Такими, как «Проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем», «Проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения». Эти программы нацелены на развитие новых крупных отраслей, крупных, значимых проектов», - уточнил Фальков.

Он добавил, что под новую модель высшего образования и новый перечень специальностей министерство обновит систему государственных образовательных стандартов. Сейчас, по словам главы Минобрнауки, разработан и обсуждается макет такого стандарта, пишет агентство «Прайм».