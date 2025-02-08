В России и мире

Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ

Страны G7 вряд ли согласуют ужесточение санкций против нефтяной отрасли России, полагают эксперты.

«Внутри самой «семерки» наметился серьезный раскол — между США и другими ее членами, — что является серьезным препятствием для введения новых ограничительных мер», — заявила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Так она прокомментировала сообщение агентства Bloomberg, согласно которому 24 февраля страны «большой семерки» намерены обнародовать заявление о работе над ужесточением потолка цен на российскую нефть. Сейчас составляет $60 за баррель нефти. Как сообщает агентство, цель вероятных новых мер — побудить Россию «вести переговоры о полноформатном мире» по Украине.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов также считает крайне маловероятным, что США поддержат введение дополнительных санкций против российского нефтегазового сектора. По его словам, во-первых, начался диалог по Украине, и Вашингтон не будет омрачать его новыми рестрикциями. Во-вторых, США нет смысла подрывать и разбалансировать мировой нефтяной рынок.

Впрочем, отмечает собеседник, есть вариант, что санкции на основе нового потолка цен может ввести ЕС, отдельно от США, пишут «Известия».

«Но подобное развитие событий мало пугает покупателей. Основная доля расчетов за энергоресурсы идет в долларах, а не в евро, да и других рычагов давления, к примеру, на те же Индию и Китай, у европейцев практически нет. Поэтому Польша и другие противники России могут сколько угодно призывать к снижению потолка хоть до $40, хоть до $20 — это исключительно политический пиар», — уверен Андрианов.