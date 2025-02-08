Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Сокращение медперсонала в Себеже
Что будет с больницей и с нами?
Эхо несостоявшегося теракта
«Лёгкая кухня» Классические блины
10 лет с правом переписки
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Разукрасили
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 21.02.2025 09:340 Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ 20.02.2025 17:410 В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа 20.02.2025 13:130 Новая трасса, ретро- и этно-забеги: Югорский лыжный марафон ждет гостей со всей страны 20.02.2025 12:530 Актер Михаил Ефремов «секретно» решил выйти на свободу 20.02.2025 10:242 СК начал расследование убийства Михаила Лермонтова
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 14.02.2025 13:391 «Светофор» в Пскове: живее всех живых 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 20.02.2025 09:321 Пересчитают всем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ

21.02.2025 09:34|ПсковКомментариев: 0

Страны G7 вряд ли согласуют ужесточение санкций против нефтяной отрасли России, полагают эксперты.

«Внутри самой «семерки» наметился серьезный раскол — между США и другими ее членами, — что является серьезным препятствием для введения новых ограничительных мер», — заявила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Так она прокомментировала сообщение агентства Bloomberg, согласно которому 24 февраля страны «большой семерки» намерены обнародовать заявление о работе над ужесточением потолка цен на российскую нефть. Сейчас составляет $60 за баррель нефти. Как сообщает агентство, цель вероятных новых мер — побудить Россию «вести переговоры о полноформатном мире» по Украине.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов также считает крайне маловероятным, что США поддержат введение дополнительных санкций против российского нефтегазового сектора. По его словам, во-первых, начался диалог по Украине, и Вашингтон не будет омрачать его новыми рестрикциями. Во-вторых, США нет смысла подрывать и разбалансировать мировой нефтяной рынок.

Впрочем, отмечает собеседник, есть вариант, что санкции на основе нового потолка цен может ввести ЕС, отдельно от США, пишут «Известия».

«Но подобное развитие событий мало пугает покупателей. Основная доля расчетов за энергоресурсы идет в долларах, а не в евро, да и других рычагов давления, к примеру, на те же Индию и Китай, у европейцев практически нет. Поэтому Польша и другие противники России могут сколько угодно призывать к снижению потолка хоть до $40, хоть до $20 — это исключительно политический пиар», — уверен Андрианов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 212 человек
21.02.2025, 10:340 Гараж подожгли в Великих Луках 21.02.2025, 10:320 Полицейские из Псковского района соревновались в стрельбе из пистолета Макарова 21.02.2025, 10:310 Бизнес начал привлекать рабочих из Африки и Южной Америки 21.02.2025, 10:260 Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость»
21.02.2025, 10:240 Водитель проехавшей на красный машины на Рижском проспекте в Пскове госпитализирован 21.02.2025, 10:210 В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников 21.02.2025, 10:200 Жилой дом горел в Опочецком округе из-за нарушений при использовании печи 21.02.2025, 10:070 ФинПлатформа Т1 внедрена в ландшафт банка ВТБ
21.02.2025, 09:560 Кабмин расширил меры поддержки домохозяйств с электроотоплением 21.02.2025, 09:450 Путепровод над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе закроют на ремонт 21.02.2025, 09:340 Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ 21.02.2025, 09:330 «Краски города»: Переедание во время болезни — друг или враг? ВИДЕО
21.02.2025, 09:000 Доля нацвалют в расчетах за импорт выросла до рекордных 82% 21.02.2025, 08:430 Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM» 21.02.2025, 08:350 Парты Героев в память о погибших земляках открыли в Выборской школе Новоржевского округа 21.02.2025, 08:200 Продолжаются работы по реставрации Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря
21.02.2025, 08:000 Соревнование по троеборью устроят в Пскове в День защитника Отечества 21.02.2025, 07:400 Памятный митинг в честь подвига Александра Матросова пройдет в деревне Чернушки Локнянского округа 21.02.2025, 07:300 День фельдшера отмечают в России 21 февраля 21.02.2025, 07:000 Международный день родного языка празднуют 21 февраля
21.02.2025, 00:060 Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего «Октября». ФОТОРЕПОРТАЖ 20.02.2025, 22:582 Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте, есть пострадавший 20.02.2025, 22:480 Покататься на коньках на острове Дятлинка приглашают великолучан 20.02.2025, 22:170 До -14 градусов ожидается в Псковской области 21 февраля
20.02.2025, 22:000 Психолог дала советы тем, кто сталкивается с хамством на работе 20.02.2025, 21:500 Семинар-совещание для работников кадровой службы прошел в Новоржевском муниципальном округе 20.02.2025, 21:060 Фотофакт: проекцию флага области вывели на обновлённое здание библиотеки в центре Пскова 20.02.2025, 20:502 В Госдуме рассказали, как долго будет падать доллар
20.02.2025, 20:300 Более 6 тысяч книг входят в фонд библиотеки имени Василева в Пскове 20.02.2025, 20:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 февраля 20.02.2025, 20:100 Мультимедийное шоу показали псковичам на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь». ВИДЕО 20.02.2025, 20:032 Фотофакт: остановку на площади Ленина разбили вдребезги в Пскове
20.02.2025, 19:400 На развязке трассы Р-23 будет введено ограничение скорости 21 февраля 20.02.2025, 19:210 Хозяева жестоко избитой в порховском селе собаки по кличке Катыш вернули питомца обратно в приют 20.02.2025, 19:060 Очень удачно получилось — Михаил Ведерников о новом пространстве в центре Пскова 20.02.2025, 19:000 «Готова к труду и обороне»: студентка псковского университета ФСИН заняла первое место в состязании ГТО
20.02.2025, 18:580 Александр Гуцан о реконструкции бывшего «Октября»: Лучшего общественного пространства в Пскове сейчас нет 20.02.2025, 18:450 Голограмма будет украшать окно новой библиотеки в центре Пскова 20.02.2025, 18:400 Трое бывших мигрантов были отправлены в военкомат в Пскове 20.02.2025, 18:380 «Краски города»: Переедание во время болезни — друг или враг?
20.02.2025, 18:300 Системой «Умный дом» оборудована псковская библиотека в здании бывшего «Октября» 20.02.2025, 18:210 Великолукский судебный пристав опознал преступника, находившегося в федеральном розыске 20.02.2025, 18:160 Две кофейни будут работать в здании бывшего «Октября» в Пскове 20.02.2025, 18:130 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении? ВИДЕО
20.02.2025, 18:110 Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» торжественно открывают в Пскове. ФОТО 20.02.2025, 18:050 Наталия Дубровская: Выставочный проект «Крепость» посвящен всем защитникам Отечества 20.02.2025, 18:000 Троеборье для любителей проведут в двух спортзалах Пскова 20.02.2025, 17:560 Псковские курсанты встретились с ветеранами
20.02.2025, 17:480 На социальную газификацию правительство выделит еще 1 млрд рублей 20.02.2025, 17:410 В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа 20.02.2025, 17:260 «Пастырь»: О подготовке к Великому посту 20.02.2025, 17:220 Бутик-отель в бывшей столовой «Волна» в Пскове готовится к открытию
20.02.2025, 17:130 «Беседка»: О Годе защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО 20.02.2025, 17:120 Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет 20.02.2025, 17:080 Россию нельзя представить без Масленицы – Светлана Мельникова 20.02.2025, 16:550 Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ
20.02.2025, 16:490 Военный оркестр поздравит гостей ТЦ «Максимус» с Днем защитника Отечества 20.02.2025, 16:430 В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона 20.02.2025, 16:381 Алексей Севастьянов: Омбудсмен — неотъемлемая часть цивилизованного общества 20.02.2025, 16:250 Фотофакт: Великолучане выстроились в форме звезды в поддержку военных и ветеранов
20.02.2025, 16:040 Замглавврача Псковского перинатального центра отправили под домашний арест 20.02.2025, 15:570 Светлана Мельникова: Для меня важно, что ПЛН живая и готова экспериментировать 20.02.2025, 15:520 Волки в Псковской области: как ведется контроль над численностью хищников 20.02.2025, 15:410 Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили псковский Дом молодежи
20.02.2025, 15:325 Эхо несостоявшегося теракта 20.02.2025, 15:300 Жители Псковской области сэкономили порядка 900 млн рублей с подписками Сбера 20.02.2025, 15:180 15% мужчин в Пскове мечтают в качестве подарка на 23 Февраля получить деньги — опрос 20.02.2025, 15:120 МТС ускорила Интернет в пушкиногорской деревне Ременниково
20.02.2025, 15:070 Пскович путешествует по миру с флагом региона. ФОТО 20.02.2025, 14:550 Светлана Мельникова: Тема защитников Отечества для Пскова – самая главная 20.02.2025, 14:480 Результаты археологических раскопок представлены в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20.02.2025, 14:270 Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске
20.02.2025, 14:160 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 20.02.2025, 14:130 Несколько экскурсий псковский музей посвятит Дню защитника Отечества 20.02.2025, 14:020 В Псковской области на 2,1% выросло число преступлений, совершенных мигрантами 20.02.2025, 13:530 Борис Елкин: Наша история и культура живут в каждом символе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru