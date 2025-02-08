Трамп пригрозил усилить санкции против России

Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления санкций против России, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сегодня, 7 марта.
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«Основываясь на том факте, что Россия абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто», — написал он.
По словам Трампа, ограничения будут до тех пор, пока РФ и Украина не достигнут окончательного соглашения о мире. Президент США также призвал страны сесть за стол переговоров.
«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — добавил Трамп.
Ранее РИА Новости сообщили, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности страны без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.
В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.