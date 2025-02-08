В России и мире

Трамп пригрозил усилить санкции против России

Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления санкций против России, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сегодня, 7 марта.

Фото: Getty Images / Alex Wong

«Основываясь на том факте, что Россия абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто», — написал он.

По словам Трампа, ограничения будут до тех пор, пока РФ и Украина не достигнут окончательного соглашения о мире. Президент США также призвал страны сесть за стол переговоров.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — добавил Трамп.

Ранее РИА Новости сообщили, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности страны без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.

В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.