Средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей в трех регионах

Средние зарплаты на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе в мае превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Самые высокие средние зарплаты в России получали на Чукотке - 260,7 тысячи рублей в месяц. В Магаданской области они составили 214,5 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 205,4 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей.