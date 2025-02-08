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Telegram ввел платные сообщения и информационный блок со сведениями о незнакомцах

Мессенджер Telegram ввел возможность сделать отправку сообщений за внутреннюю валюту для пользователей не из списка контактов, а также отображение базовой информации о новом собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника, сообщил мессенджер в блоге.

«Если Вам часто пишут в Telegram, Вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов. Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время, - и вы будете не только полностью контролировать свои чаты, но и получать звёзды за уделённое незнакомцам внимание», - указано в сообщении.

«Помимо этого, в новых чатах теперь отображается базовая информация о собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника», - говорится в сообщении. К базовой информации, в частности, отнесена страна собеседника, общие с ним группы, дата регистрации в Telegram, пишет агентство Прайм.