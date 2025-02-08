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России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле

России предстоит и дальше жить под санкциями, это постоянные меры по ее сдерживанию, надо дальше развиваться, несмотря ни на что, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.

«Если у вас возникают подобные вопросы, у меня один совет - слушайте внимательно (президента РФ Владимира) Путина. Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции - это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России», - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможности скорого снятия санкций и возвращения в Россию западных компаний.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия привыкла и научилась противодействовать санкциям, пишет РИА Новости.

«И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться, несмотря ни на что», - отметил Песков.