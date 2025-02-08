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Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн

Скрипку работы итальянского мастера Антонио Страдивари (1644-1737) продали за $11,25 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Торги начались с $8 млн, однако эта сумма выросла в течение нескольких секунд, отмечает агентство Associated Press. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Изготовленная в 1714 году скрипка «Йоахим-Ма» пришлась на «золотой период» Страдивари. «Ее отличает уникальный звук - богатый, сложный, глубокий. <...> "Голос" скрипки не только можно услышать, его можно почувствовать, он раскрывает тончайшие нюансы и придает каждой музыкальной фразе выразительность. Это одна из величайших скрипок, играть на которой на протяжении веков стремились первоклассные музыканты», - говорится в описании на сайте аукциона.

Свое название инструмент получил по именам двух своих выдающихся бывших владельцев - виртуоза Йозефа Йоахима (1831-1907) и китайского скрипача и педагога Ма Сыхуна (1925-2009). Первый приобрел скрипку в 18 лет и, предположительно, сыграл на ней на премьере «Концерта для скрипки с оркестром ре мажор» Иоганнеса Брамса в 1879 году. В 1967 году скрипку купил Ма Сыхун, который занимался у одного из учеников Йоахима в Консерватории Новой Англии, пишет ТАСС. Китайский музыкант играл на инструменте до конца жизни и завещал его Консерватории при условии, что однажды она будет продана для финансирования стипендиальной программы учебного учреждения.