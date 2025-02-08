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В России и мире

В Совфеде перечислили ожидания от переговоров России и США

23.03.2025 19:15|ПсковКомментариев: 0

Эффективные переговоры РФ и США должны обеспечить уже устойчивый мир, а не только перемирие или прекращение огня, на чем сейчас настаивает украинская сторона. Об этом 23 марта заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями».

По его словам, наиболее важный результат переговоров — договоренность о создании рабочих групп, которые будут вести соответствующие консультации. Косачев также предположил, что диалог с американской стороной будет скорее техническим, хотя любой разговор в данном случае рассматривается в политическом ключе.

«Я надеюсь, что этот разговор будет, во-первых, регулярным и, во-вторых, он будет охватывать весь спектр вопросов, которые нуждаются в обсуждении и в сближении позиций сторон», — поделился он.

Зампредседателя Совфеда добавил, что предмет диалога требует погружения в детали, обсуждения их в спокойном режиме на межведомственном уровне. В этот процесс будут включаться и военные, и дипломаты, и экономисты, и гуманитарии, потому что речь будет идти о защите прав людей, дополнил он.

«Конкретный результат — это не только сближение позиций для того, чтобы продемонстрировать окружающему миру, что что-то получается. Это, разумеется, достижения договоренности, которые обеспечат уже устойчивый мир, а не только перемирие и не только тем более прекращение огня, на чем сейчас настаивает украинская сторона», — обозначил он, добавив, что Киев «схватился» за идею 30-дневного прекращения огня.

Косачев подчеркнул, что временное прекращение огня всегда привлекательно для отступающей стороны для того, чтобы набраться сил, провести дополнительную мобилизацию, получить больше оружия и затем продолжать боевые действия.

«Мы не отказываемся ни от идеи прекращения огня, ни от идеи перемирия, но всё это на самом деле средство, всё это тактика для достижения стратегической цели. А стратегическая цель — это, разумеется, устойчивый мир, который не будет нарушаться ни при каких обстоятельствах ни в обозримой перспективе, ни в перспективе долгосрочной», — заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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