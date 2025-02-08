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20-летняя «медсестра» обворовывала российских пенсионерок вместе с подельником

В Людиново Калужской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Брянской области, её обвиняют в совершении краж группой лиц по сговору с незаконным проникновением в жилище, сообщили в калужской прокуратуре.

Девушка приезжала в Людиново и под видом медработника незаконно проникала в квартиры к одиноким пенсионеркам. Она отвлекала их внимание, а её подельник тайно заходил в квартиру, крал деньги и ценности. Жертвами преступников стали две пожилые женщины, у них украли 140 тысяч рублей, пишет Kaluga-poisk.ru.

Теперь 20-летней девушке грозит до 6 лет лишения свободы. Её подельника разыскивают.