Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Огненное сердце Ершово
Образование для учащихся с инвалидностью
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
«Учитель года»: В школе по любви
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Профсоюзные Мероприятия на 1 мая
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Великие Луки к 80-летию Победы
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 29.04.2025 07:300 Международный день танца отмечается 29 апреля 28.04.2025 10:200 Эстония ужесточила наказание за вывоз санкционных товаров в Россию 28.04.2025 09:460 Четыре БПЛА уничтожили над Новгородской и Ленинградской областями 27.04.2025 22:000 Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за 400 тысяч долларов 27.04.2025 21:403 Чиновники в регионах России обучатся борьбе с борщевиком
 
 
 
Самое популярное 23.04.2025 21:495 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 24.04.2025 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 24.04.2025 11:411 Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля 24.04.2025 07:470 Пскович-корреспондент МК Никита Гольдин скончался в госпитале 27.04.2025 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Международный день танца отмечается 29 апреля

29.04.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (англ. International Dance Day).

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (англ. International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Жан-Жорж Новерр (фр. Jean-Georges Noverre, 29 апреля 1727—19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Луи Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Хореограф поставил свыше 80 балетов.

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Реформы Новерра оказали решающее влияние на дальнейшее развитие мирового балета, а некоторые его идеи не потеряли значения и в настоящее время: главные из них — требование взаимодействия всех компонентов балетного спектакля, логического развития действия и характеристик действующих лиц.

Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для её чествования, а ещё — её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Ведь не секрет, что с давних времен танец был не только искусством, но и элементом социальных взаимодействий: его исполняли в языческих и религиозных ритуалах и обрядах, перед битвами, во время работы и праздников. И сегодня он любим многими — и как искусство, и как спорт, и как профессия, и как способ самовыражения и отдыха...

Конечно же, в этот день весь танцующий мир — коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы и студии, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты — будут отмечать свой профессиональный праздник. Формы же празднования весьма разнообразны — от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов, мастер-классов и необычных представлений, пишет calend.ru.

На официальном же уровне, по традиции, каждый год известная личность из мира хореографии выступает с обращением к общественности с посланием, напоминающим людям о красоте танца. Так, в разные годы с торжественными речами по случаю Международного дня танца выступали такие мировые знаменитости, как: Юрий Григорович (Россия), Роберт Джофри (США), Мэги Марэн (Франция), Майя Плисецкая (Россия), Морис Бежар (Франция), Уильям Форсайт (США-Германия), Стефан Пейдж (Австралия), Мияко Йошида (Япония-Великобритания), Хулио Бокка (Аргентина), Лин Хвай-мин (Тайвань), Грегори Вуяни Макома (Южная Африка), Михаил Барышников (Латвия/США) и другие.

В России в Международный день танца (или в ближайшие даты) также существует традиция вручать единственный профессиональный балетный приз — премию «Душа танца». Награда была учреждена в 1994 году журналом «Балет» совместно с Министерством культуры Российской Федерации и вручается мастерам за достижения в развитии отечественного хореографического искусства.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?
В опросе приняло участие 39 человек
29.04.2025, 07:300 Международный день танца отмечается 29 апреля 29.04.2025, 07:000 Радоницу отмечают православные 29 апреля 28.04.2025, 23:000 Два «Опеля Астра» столкнулись в Пскове на Ленинградском шоссе 28.04.2025, 22:000 Вероятность распространение холеры внутри России оценил врач
28.04.2025, 21:590 Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора. ВИДЕО 28.04.2025, 21:510 «Русские Витязи» выступят 29 апреля в Себежском районе 28.04.2025, 21:410 Крупные поисковые экспедиции проходят на территории Псковской области 28.04.2025, 21:400 Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове
28.04.2025, 21:210 Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах 28.04.2025, 21:020 Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе 28.04.2025, 20:410 Сервис по оформлению ОСАГО может появиться на «Госуслугах» 28.04.2025, 20:230 Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим» прошел в Пскове. ФОТО
28.04.2025, 20:000 Путин продлил срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в РФ 28.04.2025, 19:340 Умерла ветеран псковского физмата Надежда Павловская 28.04.2025, 19:180 Книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря  представили в псковском музее 28.04.2025, 18:550 Перевозившего из Дедовичского района наркотики жителя Вологды осудили на 14 лет
28.04.2025, 18:400 Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры 28.04.2025, 18:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 апреля 28.04.2025, 18:180 Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора 28.04.2025, 17:560 Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь
28.04.2025, 17:540 Умер издатель Игорь Захаров 28.04.2025, 17:530 Краеведы в Великих Луках поддержали инициативу об увековечении имени партизанки Анастасии Дроздовой 28.04.2025, 17:500 Почти половина респондентов ПЛН доверяет вопрос отключения отопления специалистам 28.04.2025, 17:420 Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы»
28.04.2025, 17:370 Самые дисциплинированные заемщики живут на Северо-Западе — ВТБ 28.04.2025, 17:360 «Постскриптум»: Прививка от коррупции и подорожание проезда. ВИДЕО 28.04.2025, 17:350 Т1: Россия может экспортировать ИТ-решения, опережающие зарубежные 28.04.2025, 17:330 Сыр и сливочное масло из Белоруссии не прошли контроль на госгранице в Псковской области
28.04.2025, 17:230 МегаФон оцифровал европейские сады в псковской глубинке  28.04.2025, 17:201 Водители «ВАЗов» вновь нарушили требования дорожной безопасности в Псковской области 28.04.2025, 17:150 Студенты агротехнического колледжа познакомились с производством ПАО «Авар» 28.04.2025, 17:110 Александр Котов принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге
28.04.2025, 17:070 Каратист из Пскова стал третьим на международных соревнованиях в Минске 28.04.2025, 17:000 Братское захоронение в Псковском районе привели в порядок курсанты вместе с сотрудниками УИС 28.04.2025, 16:540 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 апреля 28.04.2025, 16:520 «ГорДозор»: Ароматерапия «по-нееловски»
28.04.2025, 16:450 Пскович не смог поставить на учет автомобиль из-за долгов бывшего владельца 28.04.2025, 16:400 Российская промышленность ускоряет ИТ-трансформацию с помощью искусственного интеллекта 28.04.2025, 16:210 Внедорожник несколько раз перевернулся в Пскове, пострадали два человека 28.04.2025, 16:210 Антон Мороз продолжает активную кампанию на праймериз «Единой России» в Пскове
28.04.2025, 16:120 До +17 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 29 апреля 28.04.2025, 16:080 Чемпионат по ловле рыбы спиннингом проведут в Пскове 24 мая 28.04.2025, 15:580 Круглый стол на тему укрепления антифашистского сознания молодежи состоялся в Пскове 28.04.2025, 15:430 Николай Козловский: Работа скорой – одна из самых сложных в сфере здравоохранения
28.04.2025, 15:310 80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию 28.04.2025, 15:310 Дополнительное движение автобусов до кладбищ организуют в Пскове в Радоницу 28.04.2025, 15:250 Фотофакт: Сосны продолжают спиливать в Корытовском лесопарке 28.04.2025, 15:170 Итоги работы за первый квартал 2025 года подвели в псковском УФСИН
28.04.2025, 15:150 «Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе. ВИДЕО 28.04.2025, 15:090 Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области 28.04.2025, 14:560 Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам 28.04.2025, 14:460 Дожди со снегом ожидаются в СЗФО на текущей неделе
28.04.2025, 14:430 Полицейские и общественники встретились с молодежью Печор в связи с открытием мотосезона 28.04.2025, 14:370 Игорь Дитрих: Сотрудники скорой помощи — настоящие герои 28.04.2025, 14:261 Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы 28.04.2025, 14:220 Псковская команда КВН «Хочу погладить» участвует в лиге «Молодёжь Москвы»
28.04.2025, 14:210 Мужчина и женщина пострадали в результате съезда Chevrolet в Финский парк в Пскове 28.04.2025, 14:180 Пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера на Запсковье 28.04.2025, 14:170 Мурашко: 63% студентов-целевиков специалитета в медвузах выходят работать по договору 28.04.2025, 14:160 Псковская станция скорой помощи отмечает 80-летие
28.04.2025, 14:040 Олег Савельев: Темпы газификации в Куньинском районе активизировались 28.04.2025, 13:520 Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей 28.04.2025, 13:512 Съехавшего с дороги в Финский парк в Пскове водителя Chevrolet осматривают медики 28.04.2025, 13:490 Возгорание тумбочки стало причиной эвакуации 10 человек в Острове
28.04.2025, 13:480 Восемь проектов ТОС в Куньинском районе были направлены на празднование 80-летия Великой Победы 28.04.2025, 13:330 Фотофакт: Автомобиль Chevrolet въехал в скамейку в Финском парке в Пскове 28.04.2025, 13:300 Лимит для банков на IT-ипотеку будет отменен 28.04.2025, 13:290 Два возгорания бесхозных строений зафиксированы в Псковской области на выходных
28.04.2025, 13:280 150 кустов сирени будут расти на пострадавшем от урагана братском захоронении в Куньинском районе 28.04.2025, 13:250 Приставы взыскали ущерб с виновника ДТП в Пскове 28.04.2025, 13:210 Молодежный слет профсоюзных активистов прошел на базе «Пушкиногорье» 28.04.2025, 13:170 Причиной возгорания жилого дома на улице Ипподромной в Пскове мог стать поджог
28.04.2025, 13:160 Фальков: Более 80% бюджетных мест выделяется региональным вузам 28.04.2025, 13:150 Житель Пскова лишится водительских прав из-за наркотической зависимости 28.04.2025, 13:120 «Изборские истории» с Александром Донецким: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» 28.04.2025, 13:090 За год предлагаемые зарплаты работников скорой в Псковской области выросли на 5 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru