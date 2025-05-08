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В Калуге убили мужчину бейсбольной битой

В Калуге заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве при помощи бейсбольной биты, сообщили в СУ СК России по Калужской области.

Фото: СУ СК России по Калужской области

Ночью 25 мая местный житель поругался со своим знакомым в частном доме. Взяв бейсбольную биту, обвиняемый нанес знакомому по голове не менее двух ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд согласился с ходатайством следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование убийства продолжается, пишет Kaluga-poisk.ru.