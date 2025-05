В России и мире

Умер американский композитор Альф Клаузен

Американский композитор Альф Клаузен, известный своей работой над музыкальным сопровождением в сериале «Альф» (ALF, 1986-1990) и мультсериале «Симпсоны» (The Simpsons, 1989-н.в.), умер на 85-м году жизни. Об этом 30 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Клаузен ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе 29 мая, сообщила изданию его дочь Каарин. По ее словам, около восьми лет назад ему поставили диагноз «прогрессирующий надъядерный паралич». Дочь композитора не уточнила, стало ли заболевание причиной смерти.

Композитор сотрудничал с создателями мультфильма «Симпсоны» с 1990 по 2017 год. В 1997 и 1998 году Клаузен был удостоен «Эмми» за песни, написанные для сериала.

В числе прочих известных телепроектов, над музыкой к которым трудился Клаузен - сериалы «Диснейленд» (Disneyland, 1954-1997), «Детективное агентство Лунный свет» (Moonlighting, 1985-1989), «Сейчас или никогда» (Now and Again, 1999-2000), пишет ТАСС.