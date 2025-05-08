В России и мире

Риск расширения ареала комаров-переносчиков чикунгуньи растет из-за потепления

Изменение климата может способствовать расширению ареала обитания комаров - переносчиков вируса чикунгунья на умеренные широты. Сейчас они встречаются в Африке и Юго-Восточной Азии, однако в последние годы их все чаще обнаруживают на территории Краснодарского края и Крыма, сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Китае из-за вспышки лихорадки чикунгунья ввели карантинные меры по аналогии с теми, которые действовали в пандемию COVID-19. Уточняется, что в стране насчитывается уже более 7 тыс. случаев.

«Чаще всего вирус чикунгунья встречается в Африке и Юго-Восточной Азии. Тем не менее в результате изменения климата комары - переносчики вируса способны расширять ареал своего обитания в сторону умеренных широт. Так, в последние годы их постоянно обнаруживают в южной части нашей страны: на территории Краснодарского края и Крыма», - сказал вирусолог.

Смотрите также Псковичей призвали избегать укусов комаров за границей из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Комары, любящие откладывать яйца в емкостях со стоячей водой, также могут попасть на территорию России с грузами - например, в автомобильных шинах.

«И хотя условия для выживания этих видов пока не являются оптимальными, а риск их распространения на территории России оценивается как низкий, ученые продолжают тщательно наблюдать за их популяцией, а также проверяют их на наличие вирусных инфекций», - добавил исследователь.

Лихорадка чикунгунья является вирусным заболеванием, передающимся через укусы инфицированных комаров. Основными симптомами выступают лихорадка, сыпь на коже и изнуряющая боль в суставах.

«Само слово «чикунгунья» на одном из африканских диалектов означает «ходить согнувшись». Острые симптомы инфекции проходят в течение двух недель, однако признаки артралгии могут сохраняться неделями, а в редких случаях годами. Это признак, который отличает чикунгунью от других лихорадок в условиях отсутствия лабораторной диагностики. В 5-10% случаев инфекция проходит без внешних проявлений, что затрудняет контроль за распространением инфекции», - сообщил он.

Вирусолог также отметил, что смертность от лихорадки этого типа остается низкой, но в группу риска, как и в случае других вирусных инфекций, входят новорожденные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Специфического лечения, как и противовирусных препаратов, от этого заболевания не существует. В некоторых странах, в том числе США, для профилактики применяется несколько вакцин - на основе живого вируса и вирусоподобных частиц. В России они недоступны, уточнил эксперт.

Ученый подчеркнул, что источником инфекции для человека выступают комары рода Aedes (кусаки), а также желтолихорадочный комар Aedes aegypti и азиатский тигровый комар Aedes albopictus. Эти же насекомые переносят возбудителей лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса Зика, пишет ТАСС.

«В период эпидемий основным источником вируса являются люди: комар, напившись зараженной крови у одного человека, кусает другого и передает вирус. От человека к человеку напрямую вирус не передается. В обычное время чикунгунья ждет своего часа, распространяясь благодаря комарам среди обезьян, грызунов и птиц», - заключил Никитин.