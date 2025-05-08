В России и мире

На Солнце возникла новая корональная дыра

Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии к началу будущей недели, заявили в Лаборатории в минувшую субботу.

«Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня», - говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.

Ученые пояснили, что магнитные бури будут действовать на Землю вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет «крайне нестабильной». «Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды», - добавляется в сообщении.