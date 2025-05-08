В России и мире

День рождения чипсов отмечается 24 августа

172 года назад, 24 августа 1853 года Джордж Крам – шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк, США) впервые приготовил картофельные чипсы.

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»

Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками толщиной листа бумаги и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле.К удивлению повара клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре «саратогские чешуйки» (Saratoga Chips) завоевали популярность

и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами.

В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Тэппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения Тэппендена.

В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы связанные с хранением и перевозкой на дальние расстояния. К тому же и продавцам уже было меньше работы: покупатели могли сами брать пакетики со стойки магазина.

В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970 жареной картошки впервые было продано более, чем на 1 миллиард долларов. Сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более, чем на 6 миллиардов долларов.

Чипсы стали одним из самых распространенных и любимейших продуктов. Появились также чипсы из моркови, свеклы, редьки,

гурманы оценили чипсы из яблок, груш и экзотических фруктов.