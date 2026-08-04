 
В России и мире

В РФ выросло число регионов, где семьям хватает денег на все

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По итогам прошлого года в 32 российских регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки, следует из статистики.

Быстрее всего их доля растет в Ямало-Ненецком автономном округе — на 15,4 процентного пункта, а также в Хакасии — на 7,4 процентного пункта.

Третье место заняли сразу Магаданская область, Подмосковье и Камчатка — там доля состоятельных семей увеличилась на 6,2 процентного пункта. Замыкают первую пятерку Мурманская область, где показатель вырос на 4,2 процентного пункта, и Хабаровский край с ростом на 3,1 процентного пункта, пишет РИА Новости

При этом больше всего семей, которым хватает денег на любую покупку, отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе — 66,3 процента всех домохозяйств.

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