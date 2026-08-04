Солист группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии заочно приговорен к четырем годам

Солист белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заочно осужден на 4 года за публичное оскорбление президента и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни, сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии во вторник.

В Генпрокуратуре пояснили, что обвиняемый в 2021-2022 годах умышленно разместил в интернете видеозаписи, содержащие негативную оценку президента Белоруссии. В марте 2022 года он изготовил и разместил видеозапись, в которой содержится негативная оценка сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, направленная на возбуждение и разжигание вражды и розни, пишет «Интерфакс».