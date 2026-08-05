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Wildberries с опережением графика строит логистический комплекс в Белоруссии

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Строительство логистического комплекса Wildberries на территории индустриального парка «Великий Камень» под Минском ведется с опережением графика, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

«Строительство идет даже не то что в графике, а с опережающим темпом, потому что обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить максимально быстро, чтобы как можно скорее полностью запустить объект в эксплуатацию», - сказал Коротеев в эфире гостелеканала «Первый информационный».

По его словам, первые секции объекта уже введены в эксплуатацию.

Как сообщалось, ранее Wildberries приобрела земельный участок в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий Камень» под Минском, в 2024 году на этой территории началось строительство логистического комплекса. Инвестиции в строительство логокомплекса оценивались в сумму около 11 млрд российских рублей, пишет «Интерфакс». Завершение планировалось в конце 2026 - начале 2027 года. 

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