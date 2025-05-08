В России и мире

Аэропорт Домодедово хотят продать до конца года

Министерство финансов России включило аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

На Домодедово уже есть претендент, сказал министр, не назвав потенциального покупателя.

В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства все активы московского аэропорта. Ведомство подавало иск к владельцу Домодедово Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами авиагавани. ГП требовала признать недействительными сделки о приватизации, вследствие которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом, пишет «Коммерсантъ».

В начале сентября суд отклонил апелляции экс-владельцев Домодедово на конфискацию аэропорта.