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Суд конфисковал аэропорт «Домодедово» в доход государства

Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего с 2024 года активами аэропорта «Домодедово», сообщил один из участников процесса.

«Иск полностью удовлетворен и приведен к исполнению», - рассказал собеседник агентства, попросивший не уточнять его данные.

Слушания проходили в закрытом режиме.

Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы «Домодедово» Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просила признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта.

На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители «Домодедово» высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и «общество должно знать правду».

Как отмечается в иске, прокуроры выявили «противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации».

Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ Холдинг». В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, пишет РИА Новости.

Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы «Домодедово», наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.