Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45

Число погибших от продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45, сообщили в СК РФ.
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди. Фото: Ирина Волк / Telegram
«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о халатности, следствие даст оценку деятельности контролирующих органов, пишет РИА Новости.
«Следственным органом будет дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов, в связи с чем для установления всех обстоятельств следственным путем в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении.