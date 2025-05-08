В России и мире

Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45

Число погибших от продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45, сообщили в СК РФ.

Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди. Фото: Ирина Волк / Telegram

«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о халатности, следствие даст оценку деятельности контролирующих органов, пишет РИА Новости.

«Следственным органом будет дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов, в связи с чем для установления всех обстоятельств следственным путем в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении.