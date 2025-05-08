В России и мире

Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Изображение: The Nobil Prize

«Нобелевская премия по литературе за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Ласло Краснахоркаи — великий писатель-эпик, представитель центральноевропейской традиции, которая простирается от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуется абсурдизмом и гротескными преувеличениями. Но у него есть и другие струны, и он также обращается к Востоку, используя более созерцательный, тонко выверенный тон», - говорится на сайте.

В 2024 году Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Среди советских и российских лауреатов в разные годы были Иван Бунин («за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»), Борис Пастернак («за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»), Михаил Шолохов («за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»), Александр Солженицын («за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы») и Иосиф Бродский («за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии»).

Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. Уже объявлены лауреаты премии в области физиологии и медицины, физики и химии. Первую премию получили ученые Мэри Э. Брункоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон Сакагучи (Япония) за открытия в сфере иммунной толерантности. Вторую — американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Третью — ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) «за развитие металл-органических каркасных структур». 10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира, пишет РБК.

Церемонии награждения пройдут 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон ($1,17 млн).