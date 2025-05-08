Нобелевскую премию по химии присудили за работы по металлоорганическим соединениям

Нобелевская премия 2025 года по химии присуждена ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи. Об этом в среду объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Изображение: The Nobel Prize
Ученых наградили за работы по металлоорганическим соединениям.
Ранее сообщалось, что нобелевская премия 2025 года по физике присуждена британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.
Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали исследователи Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Премия присуждена за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».