Нобелевскую премию по химии присудили за работы по металлоорганическим соединениям

Нобелевская премия 2025 года по химии присуждена ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи. Об этом в среду объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Изображение: The Nobel Prize

Ученых наградили за работы по металлоорганическим соединениям.

Ранее сообщалось, что нобелевская премия 2025 года по физике присуждена британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.

Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали исследователи Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Премия присуждена за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».