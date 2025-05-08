В России и мире

Нобелевскую премию присудили за работы в области квантовой физики

Нобелевская премия 2025 года по физике присуждена британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики. Об этом во вторник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Изображение: The Nobel Prize

Ученые удостоены награды «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи», пишет РИА Новости.

Напомним, лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали исследователи Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Премия присуждена за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».