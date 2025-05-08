В России и мире

В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына

Семнадцатилетняя девушка зарезала новорожденного сына в Алтайском крае, боясь сообщить родителям о родах, подозреваемую в убийстве задержали, сообщили журналистам в СУСК по региону.

«Вечером 10 октября 2025 на участке местности, расположенном по улице Малахова в городе Барнауле было обнаружено тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий по горячим следам установили подозреваемую в убийстве.

«По подозрению в совершении убийства задержана 17-летняя жительница города Барнаула. По предварительным данным следствия, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от родителей свою беременность. В день родов она, оставшись одна дома, родила здорового мальчика. Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну», - отмечают в СУСК.

После девушка завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении девушки меры пресечения в виде заключения под стражу. Делом заинтересовалась краевая прокуратура, пишет РИА Новости.

«Прокурор региона поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства ребёнка, и поручил территориальному прокурору поддержать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в совершении противоправных действий. Проведение прокурорской проверки продолжается», - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.