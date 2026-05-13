Россиянка установила три мировых рекорда на первенстве Азии по пауэрлифтингу

В китайском городе Байша Ли проходят международные соревнования - первенство Азии по пауэрлифтингу в классическом троеборье среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 23 лет.

Фото: Министерство спорта Калужской области

В весовой категории 47 килограмм среди спортсменок до 18 лет Юстина Бабаева из калужской спортшколы «Спартак» установила сразу три мировых рекорда.

В сумме девушка набрала 373,5 килограмма (на 51 килограмм больше мирового рекорда): 141 килограмм на приседе (+23,5 килограмма от прежнего рекорда), 92,5 килограмма на жиме лежа (+12,5 килограмма от рекорда) и 140 килограмм на тяге, создав разрыв со вторым местом на внушительные 146 килограмм, пишет «Калуга-Поиск».