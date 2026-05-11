Ученый перечислил главные привычки для активного долголетия

Отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность и контроль ключевых показателей здоровья являются основой активного долголетия, заявил приглашенный профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.

«Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови», - сказал он на конференции по теме активного долголетия.

Говоря о контроле уровня глюкозы, профессор уточнил, что для людей с диабетом особенно важно поддерживать сахар в пределах нормы. По его словам, оптимальной считается ситуация, когда примерно 70-80% времени в течение суток уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне - это помогает снизить риски для сердечно-сосудистой системы и сохранить здоровье мозга.

Выступая на конференции с докладом о здоровом старении, профессор подчеркнул, что медицина в целом должна перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни, пишет РИА Новости.

«К нашей жизни добавляются годы, но мы забыли добавить жизнь к этим годам», - сказал Воутерс.

По его словам, забота о сердечно-сосудистом здоровье не должна начинаться после 60 лет - этот процесс должен стартовать значительно раньше и фактически сопровождать человека всю жизнь.

«Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте - и даже до рождения, внутриутробно», - подчеркнул он.