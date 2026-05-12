Названы регионы с самыми высокими пенсиями в апреле

По последним данным, наибольший средний размер пенсии в России зафиксирован в пяти регионах. Об этом стало известно 12 мая.

Как пишет ТАСС, в апреле 2026 года лидерами по этому показателю стали Чукотка — 42,2 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ — 38,8 тысячи рублей, Камчатский край — 37,5 тысячи рублей, Магаданская область — 37,4 тысячи рублей и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 тысяч рублей.

В то же время средний размер пенсии по всей стране в апреле 2026 года составил 25 397 рублей.

«РИА Новости» со ссылкой на данные системы Социального фонда России ранее сообщало, что средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет более 39,3 тысячи рублей в месяц. Численность таких пенсионеров составляет 97,8 тысячи человек. При этом работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают в среднем 40 338,84 рубля. У неработающих размер выплаты составляет 39 272,73 рубля.