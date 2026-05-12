 
В России и мире

Названы регионы с самыми высокими пенсиями в апреле

0

По последним данным, наибольший средний размер пенсии в России зафиксирован в пяти регионах. Об этом стало известно 12 мая.

Как пишет ТАСС, в апреле 2026 года лидерами по этому показателю стали Чукотка — 42,2 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ — 38,8 тысячи рублей, Камчатский край — 37,5 тысячи рублей, Магаданская область — 37,4 тысячи рублей и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 тысяч рублей.

В то же время средний размер пенсии по всей стране в апреле 2026 года составил 25 397 рублей.

«РИА Новости» со ссылкой на данные системы Социального фонда России ранее сообщало, что средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет более 39,3 тысячи рублей в месяц. Численность таких пенсионеров составляет 97,8 тысячи человек. При этом работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают в среднем 40 338,84 рубля. У неработающих размер выплаты составляет 39 272,73 рубля.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026