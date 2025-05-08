В России и мире

Имущество и активы экс-начальника управления кадров Минобороны на 500 млн рублей арестовали

Имущество и другие активы бывшего главного кадровика Минобороны России генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц на 500 миллионов рублей арестованы, сообщил источник, знакомый с ходом дела о взяточничестве.

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы», — рассказал источник. Ранее в эту сумму Генпрокуратура оценила имущество Кузнецова и его семьи, подан иск об обращении активов в доход государства, пишет РИА Новости.

По данным Следственного комитета, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС России, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.

Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Расследование дела завершено.

Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян заявил, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

Напомним, ранее более 100 млн рублей и золотые монеты нашли при обысках у арестованного начальника управления кадров Минобороны.

Смотрите также Более 100 млн рублей и золотые монеты нашли при обысках у арестованного начальника управления кадров Минобороны

Информация о его задержании появилась в СМИ 14 мая.