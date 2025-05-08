В России и мире

На Солнце произошла сильная вспышка

Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Согласно данным, приведенным на сайте лаборатории, вспышка, которой был присвоен балл М2.0, произошла в 3.41 мск 14 октября. Кроме нее, с начала суток уже успели произойти четыре обычные вспышки класса С.

Вчера на Солнце были зафиксированы 20 вспышек уровня С и три сильные М (максимальная достигла балла М2.7), пишет РИА Новости.