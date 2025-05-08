В России и мире

Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией

Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения своей границы из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS.

«В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только по предварительной регистрации в системе электронной очереди», — утверждается в публикации.

Стоимость бронирования для одного автомобиля составит 9,3 евро.

Смотрите также Пересечение латвийско-российской границы в некоторых пунктах станет платным

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС. По ее мнению, запретительные меры, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, — это попытка отыграться на всех россиянах на фоне «фиаско санкционной политики» Евросоюза, пишет РИА Новости.