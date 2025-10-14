«Дневной дозор»: Какой урон региону нанесло решение прибалтийских соседей закрыть границы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какой урон региону нанесло решение прибалтийских соседей фактически закрыть границы с Россией?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
На протяжении последних десятилетий одним из важных конкурентных преимуществ Псковской области было ее приграничное положение. Псковский регион граничит с тремя странами: Белоруссией, Латвией и Эстонией. И благодаря этому выгодному географическому положению с конца 90-х годов прошлого века до начала 20-х годов века нынешнего региональные власти активно развивали трансграничное сотрудничество в сфере экономики, совместных социокультурных проектов, спорта и общественных связей. В свое время Латвия занимала первое место среди экономических партнеров Псковской области. При этом приграничное сотрудничество было выстроено не только на уровне региона, а еще и на уровне муниципалитетов. Печорский, Пыталовский, Палкинский, Гдовский, Себежский районы активно взаимодействовали с эстонскими и латвийскими коллегами, спортивные команды и фольклорные коллективы ездили к соседям выступать. Программа трансграничного сотрудничества «Еврорегион» дала возможность Псковской области реализовать ряд инфраструктурных проектов, в частности, в Пскове был благоустроен Дендропарк, который так полюбился псковичам.
Активно развивалось и бизнес-сотрудничество, многие псковские предприниматели открыли свое дело в Эстонии и Латвии. Транспортная инфраструктура, таможенный бизнес, деревообработка — все это были перспективные направления в экономическом сотрудничестве.
Сегодня же разорваны не просто экономические, но и гуманитарные и социокультурные связи между нашими странами. Вырос железный занавес, в основном по инициативе наших балтийских соседей. Именно по решению властей этих прибалтийских государств была сначала ограничена, а потом и вовсе прекращена выдача шенгенских виз, консульства Эстонии и Латвии в Пскове закрылись. С тех пор по границе, которая когда-то была мостом партнерства и соединяла людей, соседи строят укрепления, устанавливают противотанковые надолбы и мины. О поездках в выходной за продуктами в такой еще недавно близкий Тарту псковичи уже позабыли.
Казалось бы, различных препон для обладателей российских паспортов власти балтийских республик выстроили в избытке. Но Латвия не останавливается и придумывает всё новые ограничения — с 1 ноября по инициативе властей вступает в силу запрет на пересечение белорусской и российской границ автобусами, осуществляющими международные нерегулярные пассажирские перевозки. Железный занавес, которым прибалты стремятся отгородиться от России, становится всё более прочным.
Какой урон региону нанесло решение прибалтийских соседей фактически закрыть границы с Россией? Теряет ли Псков от прекращения регулярных трансграничных пассажирских перевозок? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Александр Колпаков подробно рассказал о том, как были выстроены экономические взаимоотношения нашего региона с Латвией и Эстонией. По его мнению, от прекращения этих контактов негативные последствия ощутили обе стороны, он рассказал, чем это обернулось для Пскова.
Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова не считает, что от прекращения туристического потока в страны Балтии псковский туризм понес какие-то серьезные потери. Она не видит проблемы в том, что Латвия вводит запрет на пересечение латвийско-российской границы автобусами, ведь, по ее словам, уже на протяжении последних пяти с половиной лет туристический поток из Пскова в Латвию и Эстонию сошел на нет.
По словам псковского ресторатора, руководителя группы компаний «Ресторанный партнер» Андрея Филатова, между Псковом и Латвией с Эстонией раньше были выстроены действительно неплохие добрососедские отношения. Псковичи могли сменить обстановку, гуляя в выходной день по городам в приграничье соседей. В свою очередь эстонцы и латыши могли забивать холодильники до отказа нашей более качественной продукцией. По мнению Андрея Филатова, Латвия и Эстония разрывом взаимоотношений с нами сделали хуже только себе.
Псковский инвестор и бизнесмен Георгий Кухи убежден, что российская сторона никаких убытков от прекращения взаимоотношений с Латвией и Эстонией не понесла.
Директор холдинга NPN Игорь Савицкий напомнил, что есть друзья, которых каждый выбирает сам, и есть соседи, а соседей не выбирают, с ними нужно мирно сосуществовать. По его мнению, у Латвии и Эстонии сделать этого не получилось. Игорь Савицкий утверждает, что наш регион от трансграничных отношений получал не так уж много «пряников» и в итоге ничего не потерял, чего нельзя сказать о наших «горе-соседях».
Руководитель ансамбля «Сказ» и председатель общественного Совета по культуре города Константин Абабков также уверен, что от прекращения добрососедских взаимоотношений с Псковом Латвия и Эстония потеряли гораздо больше, чем мы, особенно это касается культурного развития наших соседей.
По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников традиционно разделились. Одни наши эксперты считают, что на Псковской области разрыв добрососедских отношений с Латвией и Эстонией негативно не отразился, чего нельзя сказать о наших соседях. Прозвучало сегодня и противоположное мнение, что разрыв экономических связей со странами Балтии привел к потере рабочих мест, уменьшению экспортной продукции и сокращению транспортных предприятий. Очевидно, что изменение геополитической ситуации и вызванное им разрушение трансграничных связей, разрыв добрососедских отношений в текущей реальности приводит к тому, что конкурентное преимущество Псковской области в виде уникального географического положения перестало приносить выгоду нашему региону.
Александра Братчикова