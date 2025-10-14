Экономика

«Дневной дозор»: Какой урон региону нанесло решение прибалтийских соседей закрыть границы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какой урон региону нанесло решение прибалтийских соседей фактически закрыть границы с Россией?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На протяжении последних десятилетий одним из важных конкурентных преимуществ Псковской области было ее приграничное положение. Псковский регион граничит с тремя странами: Белоруссией, Латвией и Эстонией. И благодаря этому выгодному географическому положению с конца 90-х годов прошлого века до начала 20-х годов века нынешнего региональные власти активно развивали трансграничное сотрудничество в сфере экономики, совместных социокультурных проектов, спорта и общественных связей. В свое время Латвия занимала первое место среди экономических партнеров Псковской области. При этом приграничное сотрудничество было выстроено не только на уровне региона, а еще и на уровне муниципалитетов. Печорский, Пыталовский, Палкинский, Гдовский, Себежский районы активно взаимодействовали с эстонскими и латвийскими коллегами, спортивные команды и фольклорные коллективы ездили к соседям выступать. Программа трансграничного сотрудничества «Еврорегион» дала возможность Псковской области реализовать ряд инфраструктурных проектов, в частности, в Пскове был благоустроен Дендропарк, который так полюбился псковичам.

Активно развивалось и бизнес-сотрудничество, многие псковские предприниматели открыли свое дело в Эстонии и Латвии. Транспортная инфраструктура, таможенный бизнес, деревообработка — все это были перспективные направления в экономическом сотрудничестве.

Сегодня же разорваны не просто экономические, но и гуманитарные и социокультурные связи между нашими странами. Вырос железный занавес, в основном по инициативе наших балтийских соседей. Именно по решению властей этих прибалтийских государств была сначала ограничена, а потом и вовсе прекращена выдача шенгенских виз, консульства Эстонии и Латвии в Пскове закрылись. С тех пор по границе, которая когда-то была мостом партнерства и соединяла людей, соседи строят укрепления, устанавливают противотанковые надолбы и мины. О поездках в выходной за продуктами в такой еще недавно близкий Тарту псковичи уже позабыли.

Смотрите также В Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Россию

Казалось бы, различных препон для обладателей российских паспортов власти балтийских республик выстроили в избытке. Но Латвия не останавливается и придумывает всё новые ограничения — с 1 ноября по инициативе властей вступает в силу запрет на пересечение белорусской и российской границ автобусами, осуществляющими международные нерегулярные пассажирские перевозки. Железный занавес, которым прибалты стремятся отгородиться от России, становится всё более прочным.

Какой урон региону нанесло решение прибалтийских соседей фактически закрыть границы с Россией? Теряет ли Псков от прекращения регулярных трансграничных пассажирских перевозок? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Александр Колпаков подробно рассказал о том, как были выстроены экономические взаимоотношения нашего региона с Латвией и Эстонией. По его мнению, от прекращения этих контактов негативные последствия ощутили обе стороны, он рассказал, чем это обернулось для Пскова.

«И наш регион, и Латвийская Республика — было тесное сотрудничество в последние годы, особенно на межмуниципальном уровне. Произошло сокращение транспортных перевозок, логистика нарушилась очень сильно. В обратную сторону экспорт продукции уменьшился катастрофически. Много псковских товаров шло в Латвию непосредственно транзитом. Это потеря рабочих мест, транспортных компаний вообще во всем транспортно-логистическом комплексе».

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова не считает, что от прекращения туристического потока в страны Балтии псковский туризм понес какие-то серьезные потери. Она не видит проблемы в том, что Латвия вводит запрет на пересечение латвийско-российской границы автобусами, ведь, по ее словам, уже на протяжении последних пяти с половиной лет туристический поток из Пскова в Латвию и Эстонию сошел на нет.

«Это случилось в 2020 году, когда были закрыты все страны, все выезды — и Латвия, и Эстония — на момент 24 февраля 2022 года так и не восстановили туристический обмен вообще. Прошло уже пять лет. За эти пять лет мир изменился, рынок перестроился. И, по сути дела, то решение, не меняет ровным счетом ничего, потому что и так никаких заказных перевозок в сторону Прибалтики не осуществляется уже больше пяти лет. Поэтому что они запретили, отменили? В марте двадцатого года случилась пандемия, сейчас октябрь 2025-го. Пять с половиной лет. Все знают, что на Прибалтику нельзя смотреть. И, соответственно, вот уже пять с половиной лет никакого туристического потока нет. Если мы говорим о доковидных временах, я бы не сказала, что это был серьезный туристический обмен, потому что это были нормальные соседские отношения. Это были визиты родственников, это был деловой туризм. И, в принципе, хороший поворот к нормальным туристическим взаимоотношениям мы делали в 2019 году, когда принимали здесь Ганзейские дни. Всем показали, какой Псков красивый, какая Россия доброжелательная и как мы рады гостям, из прибалтийских стран в том числе. И потом все это развернулось».

По словам псковского ресторатора, руководителя группы компаний «Ресторанный партнер» Андрея Филатова, между Псковом и Латвией с Эстонией раньше были выстроены действительно неплохие добрососедские отношения. Псковичи могли сменить обстановку, гуляя в выходной день по городам в приграничье соседей. В свою очередь эстонцы и латыши могли забивать холодильники до отказа нашей более качественной продукцией. По мнению Андрея Филатова, Латвия и Эстония разрывом взаимоотношений с нами сделали хуже только себе.

«В прошлом мы сотрудничали с латышскими коллегами и создавали предприятие «Ханса» — это был наш прототип Pie Kristapa Kunga. Мы играли в Средневековье. Также у нас была общеганзейская тема. Мне жаль, что в Латвии живёт много русских людей, которые сегодня оказались в сложном положении. Даже сейчас наше общение с латышами непростое, потому что они в шоке от происходящего и не понимают, почему оказались в такой ситуации. Что касается региона, мы потеряли туристическую привлекательность, потому что граничили с тремя республиками, и Псков был на Северо-Западе, наверное, в исключительном положении в этом плане. Можно было сесть в машину псковичу и махнуть прогуляться по странам Прибалтики - не только в наше время, но и в Советском Союзе. Тоже была возможность просто сменить картинку. Если раньше брали продукты там, то в последнее время эстонцы, латыши брали продукты у нас. Они качественнее, разнообразнее, потому что у них уже наступили европейские дела, и даже свинина, которую мы раньше привозили из Эстонии, стала только замороженной, потому что Евросоюз запрещает им производить и продавать по определенным причинам. Поэтому они живут хуже, чем мы, радоваться их магазинам нам уже не приходится. В целом, конечно, плохо, когда есть изоляция. Но если люди сами себя изолируют — у них с головой не все в порядке».

Псковский инвестор и бизнесмен Георгий Кухи убежден, что российская сторона никаких убытков от прекращения взаимоотношений с Латвией и Эстонией не понесла.

«Я думаю, что мы ничего не понесли, а страны Балтики, разумеется. Поскольку весь основной бизнес был сосредоточен на работе с Российской Федерацией, не больше и не меньше. Весь бизнес абсолютно: малый, средний и большой. Мы ничего не понесли, никаких издержек и убытков, а страны Балтии, разумеется».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий напомнил, что есть друзья, которых каждый выбирает сам, и есть соседи, а соседей не выбирают, с ними нужно мирно сосуществовать. По его мнению, у Латвии и Эстонии сделать этого не получилось. Игорь Савицкий утверждает, что наш регион от трансграничных отношений получал не так уж много «пряников» и в итоге ничего не потерял, чего нельзя сказать о наших «горе-соседях».

«Псковская область не сильно пострадала от ограничений, введённых Латвией, Литвой и Эстонией. Там процветала контрабанда: лес вывозили почти нелегально. Но в работе с этими странами мы ничего хорошего не имели. Никаких серьёзных сделок. Хочу обратить внимание на одну важную деталь: у людей, стран есть друзья, а есть соседи. С друзьями можно выбирать, общаться или нет, а соседей не выбирают, приходится как-то уживаться с ними. Я считаю, что страны, которые ведут себя с Россией таким образом, поступают недальновидно. В конечном итоге это обернётся для них большими убытками, а не для нас. Более того, уже сейчас видно, что их положение ухудшилось. Российские деньги и бизнес с Россией больше не играют прежней роли. Но, по сути, они от этого ничего хорошего не получили, их экономика не процветает. Это уже минимальные последствия от таких событий. В дальнейшем будет, я считаю, хуже. Если они не повернутся к нам лицом, то я думаю, что экономическая судьба этих держав не будет хорошо складываться. И вот эти все угрозы — это неправильная политика. С соседями всегда надо дружить. Так нельзя. И потеряют они больше, чем мы».

Руководитель ансамбля «Сказ» и председатель общественного Совета по культуре города Константин Абабков также уверен, что от прекращения добрососедских взаимоотношений с Псковом Латвия и Эстония потеряли гораздо больше, чем мы, особенно это касается культурного развития наших соседей.

«Конечно, мы ездили на концерты, на серьезные выступления. Например, в Риге мы выступали в Доме Черноголовых, куда люди приходили в вечерних платьях слушать русскую музыку, русские инструменты. И, конечно, за эти пять лет мы много чего потеряли. Да и они потеряли культуру, что мы перестали приезжать к ним выступать, русские коллективы теперь не выступают. Ведь в Латвии очень много людей, которые говорят на русском языке, любят нашу музыку. И мы часто, много ездили, и в Латгалии были, в Эстонии. Для них огромная потеря, для нас тоже. Но мы ищем другие направления, другие регионы. Стали ездить по нашей большой стране, и много интересных мест, много людей живет в России. Мне кажется, они больше потеряли, чем мы».

По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников традиционно разделились. Одни наши эксперты считают, что на Псковской области разрыв добрососедских отношений с Латвией и Эстонией негативно не отразился, чего нельзя сказать о наших соседях. Прозвучало сегодня и противоположное мнение, что разрыв экономических связей со странами Балтии привел к потере рабочих мест, уменьшению экспортной продукции и сокращению транспортных предприятий. Очевидно, что изменение геополитической ситуации и вызванное им разрушение трансграничных связей, разрыв добрососедских отношений в текущей реальности приводит к тому, что конкурентное преимущество Псковской области в виде уникального географического положения перестало приносить выгоду нашему региону.

Александра Братчикова