В России могут ввести штрафы для водителей за приём определённых лекарств

Список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав, может появиться в России, в него могут войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, например, снотворные и седативные средства, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Инициативой предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Изменения предлагается внести в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП России, за нарушение которой водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство России. В первую очередь сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства», — сказал Леонов.

Парламентарий уточнил, что для выписки штрафа водителю должна быть установлена совокупность клинических признаков «лекарственного опьянения», возникших вследствие приема препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или иным одурманивающим веществам.

«Стоит отметить, что не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке "противопоказано при вождении" с тем, чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем. Так было бы удобнее и проще для всех», — заключил он.

Законопроект был внесен правительством России в июне 2023 года. Устанавливается, что административная ответственность будет наступать в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, а равно в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме лица обнаружились вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ, пишут РИА Новости.