В России и мире

Блогера Шабутдинова осудили на семь лет за мошенничество

Пресненский суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

«Признать Шабутдинова Аяза Рифатовича виновным… назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - огласила приговор судья.

Также суд назначил подсудимому штраф в 5 миллионов рублей.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Шабутдинова к восьми годам колонии и штрафу более 15 миллионов рублей.

Адвокат блогера Калой Ахильгов сообщал, что защита считает запрошенный срок чрезмерно суровым, они рассчитывают на более мягкий и приемлемый приговор с учетом полного признания вины Шабутдиновым и возмещения ущерба 73 из 113 потерпевших по делу.

Выступая с последним словом, Шабутдинов попросил суд проявить милосердие. Он принёс извинения потерпевшим и заявил, что его намерения помочь людям были искренними, но методы были «не те».

Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности, пишет РИА Новости.

По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.