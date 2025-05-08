В России и мире

Путин подписал указы о двух новых праздниках

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении 30 апреля Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации, а 8 сентября - Днем языков народов Российской Федерации.

«В целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля», - говорится в указе президента, опубликованному на портале правовой информации во вторник.

Во втором указе говорится: «В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября», пишет «Интерфакс».

Оба указа от 4 ноября 2025 года вступают в силу со дня их подписания.