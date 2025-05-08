В России и мире

Текущий год может побить рекорд по количеству сильных магнитных бурь

К 13 ноября специалисты зафиксировали 61 сильную магнитную бурю. Из них четыре достигли уровня G3, две — G4, а возмущения магнитосферы 12 ноября приблизились к максимальному по шкале NOAA уровню G5. В пиковую фазу этого события магнитные возмущения колебались между G4.3 и G4.7, став самыми мощными за текущий год.

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»

Учёные прогнозируют, что магнитные бури продлятся и 14 ноября, после чего возобновятся с 24 по 27 ноября. Если тенденция сохранится, 2025 год может побить рекорд по числу интенсивных магнитных бурь за последнее десятилетие. В 2024 году специалисты зарегистрировали 43 магнитные бури, из которых каждая четвёртая была сильной: шесть событий достигли уровня G3, четыре — G4, а одна — G5, пишет «Лента.ру».

Всего с начала текущего года зарегистрировали 134 магнитных бури — это новый рекорд по активности магнитосферы за год. Последние данные показывают, что магнитосфера планеты испытывает беспрецедентную активность, что важно учитывать для прогноза геомагнитных явлений и их влияния на технологии и здоровье человека.