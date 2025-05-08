В России и мире

Сергей Шнуров стал королем новогодних корпоративов с гонораром в 27 млн рублей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возглавил рейтинг самых дорогих артистов для выступления на новогодних корпоративах: 45-минутный концерт музыканта обойдется организаторам в 27 миллионов рублей.

Сергей Шнуров. Кадр из фильма «Я худею»

Ценник 52-летнего Сергея Шнурова является одним из самых высоких на рынке. Стандартные условия включают в себя 40 минут выступления за 20+ миллионов рублей или часовой концерт за 24+ миллиона. Отдельно прописан райдер на три миллиона рублей, который впечатляет своей детализацией.

Среди обязательных требований — перелет бизнес-классом с доступом в VIP-залы, личный охранник, который прилетает заранее для проверки отеля, и трансферы на автомобиле Maybach S223/222. Для зарубежных гастролей выдвигаются особые условия: все водители и носильщики должны быть нерусскоязычными, а проживание — только в топовых отелях с мини-баром и увлажнителем воздуха. В гримерке артист просит убрать все заранее заготовленные бутылки с алкоголем, оставив лишь мед и бытовые мелочи.

Прямой противоположностью артиста в этом сезоне стала 35-летняя Анна Руднева, солистка группы «Ранетки». Ее выступление признано самым доступным: девять песен артистка готова исполнить всего за 280 тысяч рублей. Из них 240 тысяч — гонорар, и около 40 тысяч — скромный райдер. Анна ездит на такси, а в списке пожеланий значатся вода, сыр, овощи, колбаса, коньяк «Старейшина», просекко и горький шоколад на закуску. Как отмечает Telegram-канал Mash, все даты у артистки пока свободны, а «заоблачных хотелок» нет.