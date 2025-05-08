В России и мире

Рэпер Macan ушел на военную службу в Росгвардию

Рэпер Macan прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву, сообщили в Telegram-канале Росгвардии.

Фото здесь и далее: Росгвардия / Telegram

Андрей Косолапов, известный российский рэп-музыкант Macan, вместе с остальными новобранцами в ближайшее время пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку.

Во время службы в Росгвардии популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.

В разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности — политики, общественные деятели, представители культуры и искусства. Среди них — губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, российские актёры Андрей Чубченко и Антон Макарский.

В своей композиции «Легко ли быть молодым» призывник Косолапов декламирует: «Слава России, где родишься — там и пригодишься».